Derbide gülen taraf Real Madrid

Wanda Metropolitano'daki maçın 16. dakikasında Casemiro ile öne geçen konuk ekip 26. dakikada Greizmann'ın golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi. Ataklarını sıklaştıran Real Madrid 41. dakikada Vinicius'un düşürülmesiyel kazandığı penaltıyı Sergio Ramos ile gole çevirdi ve soyunma odasına 2-1'lik skorla gidildi. İkinci yarıda Morata ile Atletico'nun bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken 74'te sonradan oyuna giren Bale son sözü söyledi ve karşılaşma 3-1 Real Madrid galibiyetiyle sona erdi.
Ezeli rakibini 3-1 mağlup eden Los Galacticos, puanını 45'e yükseltirken Atletico Madrid 44 puanda kaldı.