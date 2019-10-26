Derbide gülen taraf Galatasaray Doğa Sigorta

Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında derbi maçta Galatasaray Doğa Sigorta, Fenerbahçe Beko’yu 83-64 yenerek rakibine bu sezon ligde ilk yenilgisini yaşattı.
Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-35 geride tamamlayan Galatasaray Doğa Sigorta, ikinci devre farka koştu.
Özellikle son çeyrek savunmasıyla rakibini oyundan düşüren sarı-kırmızılılar, sahadan 19 sayı farkla 83-64 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, 5. haftada ilk yenilgisini yaşarken, Galatasaray Doğa Sigorta 4. galibiyetini elde etti.