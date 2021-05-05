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Derbide Fenerbahçe farkı

ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe Beko ezeli rakibi önünde zorlanmadan kazandı. Kanarya derbiden 25 farkla galip ayrıldı, rövanşı da vermedi

05 Mayıs 2021, Çarşamba 06:58 Son Güncelleme:
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Derbide Fenerbahçe farkı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısında 14 farkla (87-73) devirdiği Galatasaray'ı rövanşta ise 25 sayıyla geçti, salondan 104-79 galip ayrıldı. 30'uncu haftanın erteleme mücadelesinde Sarı-Lacivertliler oyunun başında üstünlüğü ele aldı ve ilk çeyreği 26-22 önde tamamladı. Eddie ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle farkı açan Kanarya devreye 51-38 üstün girdi. 

Ali Muhammed ve Eddie devreye girdi

Fenerbahçe 3. çeyrekte yine Eddie ve Ali Muhammed ile üçlüklerden isabet bulup final çeyreğine 19 farkla 78-59 galip girdi. Son periyotta daha rahat oynayan ve farkı da açan Sarı-Lacivertliler 25 sayıyla, 104-79 kazandı, ligde 29. maçında 22. galibiyetini aldı. Play-Off dışında kalan Galatasaray ise 30 maçlık sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.

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