Derbide Fenerbahçe farkı

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısında 14 farkla (87-73) devirdiği Galatasaray'ı rövanşta ise 25 sayıyla geçti, salondan 104-79 galip ayrıldı. 30'uncu haftanın erteleme mücadelesinde Sarı-Lacivertliler oyunun başında üstünlüğü ele aldı ve ilk çeyreği 26-22 önde tamamladı. Eddie ve Ali Muhammed'in üçlükleriyle farkı açan Kanarya devreye 51-38 üstün girdi.

Ali Muhammed ve Eddie devreye girdi

Fenerbahçe 3. çeyrekte yine Eddie ve Ali Muhammed ile üçlüklerden isabet bulup final çeyreğine 19 farkla 78-59 galip girdi. Son periyotta daha rahat oynayan ve farkı da açan Sarı-Lacivertliler 25 sayıyla, 104-79 kazandı, ligde 29. maçında 22. galibiyetini aldı. Play-Off dışında kalan Galatasaray ise 30 maçlık sezonu 19 yenilgiyle tamamladı.