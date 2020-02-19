Derbide en büyük silah 12. Adam!

Fenerbahçe, Ankaragücü yenilgisiyle zirve yarışında ağır yara aldı. Ersun Yanal’ın öğrencileri, 1 maçı eksik olan Trabzonspor’un 6 puan gerisinde kaldı. Pazar günü Galatasaray ile oynanacak maçı şampiyonluk yarışında ‘olmak ya da olmamak’ anlamını taşıyor. Ayrıca alınacak bir kötü sonuç, Ersun Yanal’ın koltuğunu kaybetmesine de neden olabilir. Böylesi kritik maçta Gustavo cezalı, Emre ve Rodrigues ise sakat. Takımda önemli eksikler olsa da en önemli silah, 12. Adam üzerine düşen görevi yapmaya hazır!

Cehennemi yaşatacaklar

Taraftar grupları, sezonun en önemli maçı için hazırlıklara başladı. Sosyal medyada organize olan Sarı- Lacivertli futbolseverler, derbi öncesi koreografi gösterisi yapmayı planlıyor. 12. Adam, maçta ise Galatasaray’a adeta cehennemi yaşatacak. İlk düdükle birlikte takıma inanılmaz bir destek verecek olan 50 bin taraftar, Fenerbahçeli futbolcuların itici gücü olacak.