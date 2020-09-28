Derbide anlamlı pankart

Suriye’nin El-Bab bölgesinde Kızılay Sevgi Mağazası’nda ki görevine giden Düzceli Mehmet Arif Kıdıman’ın içinde olduğu araca saldırı düzenlenmiş ve Kıdıman olay yerinde şehit olmuştu. Düzenlenen törenle Düzce’de merhum gazeteci babası Mehmet Kıdıman’ın yanına defin edilen Mehmet Arif Kıdıman, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde unutulmadı.

Derbi öncesinde Galatasaray yönetimi tarafından Galatasaray tribünlerine Mehmet Arif Kıdıman’ın fotoğrafının yer aldığı pankart asılarak “Tribünde 1 eksik, cennette bir fazlayız. Türk Kızılay Şehidi Mehmet Arif Kıdıman” anıldı.

İHA