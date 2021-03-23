Süper Lig’in 31. haftasında önceki akşam Fenerbahçe’yle 1-1 berabere kalan Siyah-Beyazlılar’da 4 Nisan Pazar günü Kasımpaşa’yla deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan antrenmanla başladı. Siyah-Beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Milli takım kamplarında yer alan oyuncuların katılmadığı idmanda, Fenerbahçe karşısında forma giyen futbolcular koşu ve açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncular ise şut çalışmasıyla günü tamamladı.

Fotomuhabir Rosier!

Takımın bu sezon formda ismi Necip Uysal’ın yaptığı klas vuruşların damga vurduğu antrenmanda, takımın Fransız sağ beki Valentin Rosier de idmanın sonunda kulüp foto muhabirinin makinasını alıp takım arkadaşlarının görüntülerini çekti. Bu anlar, antrenmanda keyifli görüntüler yarattı. Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.