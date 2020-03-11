Derbi hakemi Abdülkadir Bitigen bu sezon ne yaptı?

Sezonun 26.haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. 1983 doğumlu Bitigen, bu sezon Süper Lig'de 12 maça çıktı. Bitigen yaklaşık bir ay önce M. Başakşehir-Beşiktaş maçında düdük çalmıştı. Bitigen son olarak Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çaldı.

Galatasaray'ın 6 maçını yönetti

37 yaşındaki hakem bugüne kadar Galatasaray'ın 6 resmi müsabakasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Bitigen, Beşiktaş'ın ise 2 mücadelesinde düdük çaldı. Siyah-beyazlılar söz konusu maçlarda 1 galibiyet alırken, 1 de mağlubiyet yaşadı.

Kritik maçlara Bitigen

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurul'u (MHK), bu sezon şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelelere Abdulkadir Bitigen'i atadı. 37 yaşındaki hakem, Beşiktaş'ın evinde Sivasspor'a 2-1 yenildiği, Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçlarla birlikte Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 ile geçtiği ve sahasında da Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldığı karşılaşmalarda VAR'ın başına oturmuştu. Bitigen, ayrıca Beşiktaş'ın deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 kaybettiği müsabakada da düdük çalmıştı. Son olarak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde VAR hakemi olarak görev yapmıştı





Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda şimdiye kadar 22 maçta görev aldı. Bunların 12'sinde hakem olarak sahada yer alan Bitigen, 10'unda ise Video Yardımcı Hakem'lik yaptı. Başarılı hakem, söz konusu 22 karşılaşmanın 7 tanesinde Galatasaray maçlarında boy gösterdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 de yenilgi aldı. Abdulkadir Bitigen'in bu sezon görev aldığı Galatasaray maçları şöyle:





Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Hakem)

Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (VAR)

Galatasaray: 2 - Rizespor: 0 (Hakem)

Galatasaray: 0 - Başakşehir: 1 (VAR)

Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Hakem)

Kasımpaşa: 0 - Galatasaray: 3 (VAR)

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (VAR)







