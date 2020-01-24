Deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde bir maç ertelendi

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda saat 13.00’te başlaması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Açıklamada, "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan, çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle; 25 Ocak Cumartesi günü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında oynanacak Birevim Elazığ İl Özel İdare - Çankaya Üniversitesi mücadelesi ileri bir tarihe ertelenmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz." denildi.