Deplasmanların golcüsü Erdoğan Yeşilyurt

Başarılı oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig’de attığı 4 golde de deplasman maçlarında sevindi. Kayseri ağlarını iki kez sarsan Erdoğan, Beşiktaş ve Galatasaray’ı da dize getirdi. Erdoğan, gelecek hafta Rize karşısında cezalı duruma düştü.

‘Şanslı bir gol attım’

Erdoğan Yeşilyurt: “Çok zor bir deplasman olacağını biliyorduk. Şanslı bir gol bulduk. Öne geçtik ve kazandık. Başarılıyız, bunu sürdürmek istiyoruz. Hocamız kimi oynatırsa iyi oynuyor. Fernando’nun yokluğunda 11 oynayabileceğimi göstermeye çalıştım.”