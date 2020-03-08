'Deplasmandan puan ya da puanlar almak istiyoruz'

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - FRAPORT TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Devre arası transferlerimizle gücümüzü artırdık ve bunu göstermek istiyoruz. Gençlerbirliği deplasmanından puan ya da puanlar almak istiyoruz" dedi.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Gençlerbirliği, pazartesi günü 20.00'da karşılaşacak. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Halil Umut Meler yönetecek. Kırmızı beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ve kuvvet çalışan kırmızı beyazlılar, ikinci bölümde taktik maçı yaptı. Fraport TAV Antalyaspor'un Gençlerbirliği maçında Celustka kart cezası, Bahadır Öztürk ile Yekta Kurtuluş da sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçı kaybetmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Gençlerbirliği karşılaşmasından puanla dönmeyi hedefliyor. Ligde yakaladığı çıkışı sürdürerek puan cetvelinde üst sıralara tırmanmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, Gençlerbirliği'ni yenerek rahat ligde nefes almayı istiyor.

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, deplasmanda karşılaşacakları Geçlerbirliği'nin teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve başlamasının ardından iyi futbol oynayan bir ekip olduğunu belirtti. Deplasmanda zor bir maç oynayacaklarına değinen Süğlün, "Devre arası transferlerimizle gücümüzü artırdık ve bunu göstermek istiyoruz. Gençlerbirliği deplasmanından puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

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