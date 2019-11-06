Deplasmanda yüzü gülmüyor

Avrupa kupalarında dış sahada çıktığı son 18 maçı kazanamayan Sarı- Kırmızılı takım, 14 yenilgi ve 4 beraberlik aldı.

Fatih hocayla 76.sınavı

Cim Bom, Fatih Terim ile 76. Avrupa maçına çıkacak. Galatasaray, Terim idaresinde Avrupa kupalarında oynadığı 75 karşılaşmada 30 galibiyet, 16 beraberlik ve 29 yenilgi yaşadı.

282 maçta 99 zafer

Galatasaray, Avrupa’da 283. kez sahne alıyor. İspanya temsilcisi Real Madrid’e konuk olacak Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 282 maçında 99 galibiyet elde ederken, 109 mağlubiyet yaşadı.

5 çeyrek final 1 yarı final

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda bir kez yarı final, 2 defa da çeyrek final oynayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasına kaldı.