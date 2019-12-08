Deplasman takımı Göztepe

Göztepe bu hafta deplasmanda oynadığı Ankaragücü maçını 3-1 kazandı ve dış sahada puanını 11 yaptı. İzmir ekibi sahasında oynadığı maçlarda ise 9 puan toplarken genelde 20 puana ulaştı. Göztepe'nin böylece ilginç bir durumu oluştu. İç sahada 7 maçta 9 puan alan Göztepe, deplasmanda aynı maç sayısında 11 puan topladı.

Göztepe üst üste 3 deplasman maçı kazandı

Göztepe, Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından üst üste üç deplasman maçını galip bitirdi. İlhan Palut'un göreve gelmesinden önce Trabzonspor'un deplasmanına Suat Arıcan ile çıkan Göztepe maçı 1-0 galip bitirmişti. Daha sonra İlhan Palut göreve geldi ve deplasmanda önce Alanyaspor'u 1-0 ardından Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etmeyi başardı. İlhan Palut yönetiminde iç sahada oynanan iki maç ise berabere sona erdi. Böylece, İzmir ekibi yeni teknik direktörü İlhan Palut ile hiç lig maçı kaybetmedi ve 8 puan topladı.