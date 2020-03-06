Deplasman avcısı Alexander Sörloth!

Üst üste iki dış saha maçına çıkacak Trabzonspor’da, Alexander Sörloth’un deplasman performansı en büyük koz. Norveçli yıldız, 10 maçta 8 gol attı, Bordo-Mavililer 165 gündür dışarıda yıkılmadı.

06 Mart 2020, Cuma 07:08 Son Güncelleme:
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Deplasman avcısı Alexander Sörloth!

Bir maç eksiğine rağmen ligde dış sahanın en başarılı takımı olan Trabzonspor, 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rakip filelere 18 gol gönderip, 10 gol yiyen Bordo-Mavililer’de, özellikle Sörloth ön plana çıkıyor. Kuzeyin Kralı, 10 deplasman karşılaşmasında tam 8 gol attı. Üst üste Gaziantep ve Yeni Malatya deplasmanlarına çıkacak Fırtına’da, Alexander Sörloth’un bu performansı en büyük koz.

Son olarak Beşiktaş’a karşı Dolmabahçe’de 2 kez ağları havalandıran Norveçli yıldız, çok formda. Karadeniz ekibi bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini Demir Grup Sivasspor’a karşı 165 gün önce almıştı.

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