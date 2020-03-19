NBA ekiplerinden Denver Nuggets, kulüpte bir kişinin corona virüse yakalandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada testi pozitif çıkan kişinin oyuncu, teknik ekip ya da personel olup olmadığı açıklanmadı.

Denver'dan yapılan açıklama şu şekilde;

19 Mart Perşembe günü, Denver Nuggets organizasyonunun bir üyesi testi pozitif çıkmıştır. 16 Mart tarihinde corona virüsü salgını ile uyumlu semptomlar yaşandıktan sonra test edilen kişi, şu anda sağlık personelinin bakımı altında ve izolasyonda yer almaktadır. Test, devlet sağlık yetkilileri ve takım doktorlarının rehberliğinde gerçekleştirildi.

Oyuncularımızın, organizasyonumuzun, ligimizin tamamındaki ve bu durumdan potansiyel olarak etkilenen herkesin sağlığı ve güvenliği çok önemlidir. Denver Nuggets, toplumumuzdaki herkesin sağlığı ve güvenliğine odaklanırken ekip doktorları, halk sağlığı yetkilileri ve uzmanları ile koordinasyon içinde çalışmaya devam edecektir