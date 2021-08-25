Transferde gövde gösterisi yapan ve lige 2'de 2 yaparak başlayan Trabzonspor çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Edgar ve Hugo ikilisinin arkasına bir stoper arayan Bordo Mavililer, Stefano Denswil'i gözüne kestirmişti. Hollandalı oyuncu için Bologna ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşan Fırtına dün gece 03.00 sıralarında Stefano Denswil'i, Trabzon'a getirdi.

Ailesini de getirdi

Geç saate rağmen Trabzon Havalimanı'nda 28 yaşındaki oyuncuya taraftarlar tarafından karşılama yapıldı. Tecrübeli oyuncunun, Bordo-Mavili taraftarları, 'Merhaba arkadaşlar' şeklinde selamlaması ve kendisine verilen atkıdaki armayı öpmesi takdir kazandı. Öte yandan ailesini de yanında getiren Stefano denswil bu konuda da alkış aldı.

Denswil, bugün sağlık kontrollerinden geçecek

Başarılı savunmacının gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve kendisini Bordo-Mavi renklere bağlayacak olan imzayı atması bekleniyor. Stoper mevkisinin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Hollandalı futbolcunun iki bölge için alternatif yaratacak olması da teknik ekibi bir hayli memnun ediyor.