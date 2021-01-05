Devre arasında kadrosuna önemli isimleri katması beklenen Fenerbahçe'nin Romanya ekibi FCSB forması giyen Dennis Man ile ilgilendiği iddia ediliyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu hakkında bilinmeyenler ve kariyerinin satırbaşları bu haberde...

Dennis Man kimdir, kaç yaşında?

26 Ağustos 1998 Romanya doğumlu olan sağ kanat oyuncusu 1.83 boyunda ve sol ayağını kullanıyor. Aynı zamanda on numara ve sağ kanatta oynayabilen Dennis Man Romanya ekibi FCSB'da forma giyiyor.

Bu sezon FCSB forması altında ligde 14 maçta 12 gol, 6 asistlik performans sergileyen 22 yaşındaki oyuncu; toplamda ise bu sezon 16 maçta 15 gol, 7 asist yapmış durumda.

FCSB ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri transfermarkt sitesinde 6.5 milyon Euro olarak görülüyor.



