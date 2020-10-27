Beşikaş’a 3-2 kaybederek evindeki 3. maçta da kazanamayan Denizlispor’da maç sonu penaltı isyanı vardı. Başkan Ali Çetin, “Beşiktaş’ı tebrik ediyorum ancak sizlerin de seyrettiği gibi gerçekten Anadolu kulüplerine karşı bir emek hırsızlığı var. İzlendiği zaman pozisyonumuzun penaltı olduğunu herkes gördü. Bütün yorumlar da bu şekilde. Anadolu kulüplerinin kaderi bu, yazık. Bu emekler yukarıdakiler gibi olmuyor. Hepsini Allah’a havale ediyoruz” dedi.

‘Kamuoyu kararını verir’

Çetin şunları söyledi: “Bunun hafiflerine penaltı çalındığı dönemler oldu, aleyhimize. Sesimizi çıkarmadık. Bu penaltı barizdi. VAR´a gidilmesine rağmen penaltı verilmedi. İzleyince kamuoyu kararını verir. Sokak sokak gezip bir şeyler toparlayıp futbolcularımızın hakkını ödemeye çalışıyoruz. Kucak dolusu hakkımız da yenince ağırımıza gidiyor.”



