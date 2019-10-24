Denizlispor'da sular durulmuyor... Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakemler için sert konuşan ve “Bu şehrin insanlarını durduramayız” diyen Başkan Ali Çetin, bu kez farklı bir olayla gündemdeydi.

Yönetimle birlikte Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Başkan, kulübün önceki dönemden gelen borçlarına ilişkin değerlendirmede bulunuyordu. Bu esnada kulüp binasını basan eski başkan Süleyman Urkay ve yanındaki iki kişi, toplantıyı kesmek istedi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma arbedeye dönüşürken, olay esnasında Süleyman Urkay’ın kardeşi olduğu belirtilen Zafer Urkay silahını çekti.

Eski başkan Süleyman Urkay’ın kardeşinin belindeki silah kameralara böyle yansıdı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Urkay ve beraberindekileri gözaltına aldı.

‘Yazıklar olsun’

Konuyu “Çok üzücü” olarak yorumlayan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Bir kişinin belinde silah varmış. Gerçekten ayıp, yazıklar olsun. Yapacak bir şey yok. Hiç yakışmadı kendisine. Olayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Ama bizi hiç kimse yıldıramayacak. Sonuna kadar bu şehre mahcup olmamak için tüm mücadelemizi vereceğiz. Bizim her şeyimiz belgeli. Yarası olan gocunuyor” dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, “Bizi kimse yıldıramayacak” dedi.