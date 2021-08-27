Denizlispor’un kamp masraflarını iş adamı İbrahim Tan üstlendi

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde kulüp başkanı Mehmet Uz ile bir araya gelen iş adamı İbrahim Tan, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

Yapılan görüşmede kamp masraflarını üstlenip, statta loca kiralayarak kulübe destek olacağını kaydeden İbrahim Tan, " Denizlispor yeni bir oluşum ile güzel işler yapmaya devam ediyor. Başkanımız Mehmet Uz ve ekibine güveniyoruz. Şehir olarak Denizlispor’a sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Uz, ziyarette İbrahim Tan’a forma hediye etti.