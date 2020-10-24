Denizlispor’un inancı tam

Futbolcuların idmanlarda oldukça tempolu çalıştığı ve neşeli oldukları görüldü. Kazanamama baskısını üzerinden atan yeşil-siyahlı camiada yönetimin de derin bir oh çektiği ve Beşiktaş maçı öncesi takıma sürekli destek verdiği bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da kulübe sıfır kilometre otobüs tahsis etti. Gençlerbirliği maçıyla birlikte takımın hizmetine sunulan yeni takım otobüsü Denizlispor Kulübü'ne teslim edildi.

Gidilen her deplasmanda Denizli’yi temsil edecek olan yeni takım otobüsü, yeşil-siyah renklerle giydirildi. Futbolcular için konforlu bir seyahat sunacak olan otobüs, sürüş güvenliği açısından da son teknoloji donanıma sahip olurken, ‘yerin dolmaz’ sloganı da unutulmadı. Yeni otobüsün takıma hayırlı olmasını dileyen Başkan Ali Çetin, “Denizlispor’umuza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan büyük bir jest daha yaparak kulübümüze takım otobüsü tahsis etti. Gençlerbirliği deplasmanında oyuncularımızı taşıyan otobüsümüzle bu sezonun da ilk galibiyetini almış olduk” dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)