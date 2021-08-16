Denizlispor transfer yasağını kaldırmasının ardından ilk transferini de gerçekleştirdi. Yeşil-siyahlı ekip, son olarak Tuzlaspor'da forma giyen Muhammed Gönülaçar'ı kadrosuna kattı, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Denizlispor'a katılmaktan mutlu olduğunu ifade eden futbolcu, "Bana bu fırsatı verenlere teşekkür ediyorum. Bu kutsal formayı giymek istedim. Bu arma bu şehir için elimden gelen her şeyi yapacağım. Tüm taraftarlarımızdan destek bekliyorum. Perdenin arkasında çok büyük bir mücadele olduğunu gördüm. Denizlispor'u hak ettiği yere taşımak için var gücümle çalışacağım" şeklinde konuştu.

Geçen sezon Süper Lig 'den düştükten sonra kadrosu dağılıp 1'inci Lig'de Bandırmaspor'la oynadığı ilk maça genç ağırlıklı takımla çıkan Denizlispor'un transfer listesinde İsmail Aissati, Ziya Alkurt, Adam Satckhowiak gibi eski oyuncuları bulunuyor.