Süper Lig’de geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek ilk galibiyetini elde eden Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Robert Prosinecki, Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi günü iç sahada oynanacak maç öncesi Haluk Ulusoy Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Hırvat çalıştırıcı, “Bir galibiyet aldık diye durmayacağız. Sahada mücadele eden kendi futbolunu kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz” dedi.

Yukatel Denizlispor, 26 Ekim Pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Prosinecki yönetimindeki idmana sakatlıkları süren Özgür Çek ve Radoslaw Murawski katılmadı. Tedavisine devam edilen Sakıb Aytaç ise takımdan ayrı çalıştı. Prosinecki, Gençlerbirliği maçında takım olarak iyi bir performans sergilediklerini belirterek aldıkları 3 puanın sevindirici olduğunu ifade etti.

"FİZİKSEL OLARAK İYİ DURUMA GELİYORUZ"

Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını kaydeden Hırvat çalıştırıcı, “Geleneği olan büyük bir takımı konuk edeceğiz. Kolay bir maç olmayacak. Bunu için çok çalışıyoruz. Onlar için de bizim için de zor bir karşılaşma olacak. Güzel bir maç izleyeceğimize inanıyorum. Bazı oyuncularımızın adaptasyon süreci devam ediyor. Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Fiziksel olarak istediğimiz noktalara gelmeye başladık. Beşiktaş'a karşı iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Bir galibiyet aldık diye durmayacağız. Sahada mücadele eden kendi futbolunu kabul ettirmeye çalışan bir Denizlispor seyrettirmek istiyoruz” dedi.

DHA