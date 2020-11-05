Ege ekibinin 1. Lig'deki şampiyonluğunda önemli payı bulunan başarılı stoper, geçen sezon da etkili futbolunu sürdürmüştü. Transferde pek çok kulüp tarafından istenen ancak Denizlispor'da devam eden Oğuz, idmanlarda Subotic ile çok iyi bir uyum yakaladı. Teknik direktör Robert Prosinecki de Oğuz Yılmaz'ın savunmadaki çıkışına güveniyor. Bu sezon Denizlispor'un ligde attığı 5 golün 1'ini kaydeden 27 yaşındaki başarılı oyuncu, bay geçtikleri haftayı iyi değerlendirdi. Horoz'da bir diğer stoper Mustafa Yumlu'nun ise sakatlığı bulunuyor.