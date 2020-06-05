Süper Lig'de ekipler yeni sezon transfer çalışmalarını hızlandırırken alt liglere olan ilgi bir hayli artmış durumda. Özellikle Gölcükspor'da hareketli saatler yaşanıyor diyebiliriz. İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Süper Lig ekiplerinin gözleri Kocaeli ekibine çevrilmiş durumda. Ligin önemli takımlarından Denizlispor, Gölcükspor'da forma giyen 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Furkan Özyapı'yı gündemine aldı.









Transfer için gündem yoklayan Denizlispor'un ilk teklifi 150 bin TL oldu. Gölcükspor cephesi bu rakamı genç futbolcusu için az buldu ve transferi şimdilik veto etti. Denizlispor'un bir kez daha genç futbolcu için Gölcükspor'un kapısını çalması ve teklifini yükseltmesi bekleniyor.

Mehmet Caner Kolağasıgil - fanatik.com.tr

MİNİ YORUM (Erdem Övüç)

Furkan Özyapı, 1999 doğumlu ve Gölcükspor'un altyapısında yetişti. Merkez orta saha bölgesinde görev yapıyor. Fiziği nedeniyle bir üst liglere daha hazır olmayabilir ama yeteneği var. Üst adale kısmında güçlenmesi şart. Süper Lig'de görev verilmesi halinde başarılı olabilir ancak öncelikle biraz daha pişmesi gerek. İş oyuncunun kendisinde bitiyor. Kafa olarak da Süper Lig'e kendisini hazırlamalı.







