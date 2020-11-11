Antrenmanlara yarın yeniden başlayacak yeşil-siyahlı ekip, milli aranın ardından 9'uncu haftada sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. 10'uncu haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak Denizlispor, 11'inci haftada şampiyonluğun en güçlü adaylarından Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 12'inci haftada Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılar, 13'üncü haftada sezonun flaş takımı Alanyaspor'u konuk edecek. Ligde şimdiye kadar oynadığı 7 maçta tek galibiyet elde edip 2 beraberlik, 4 yenilgi alan Denizlispor'da düz koşulara başlayan Özgür Çek, Sakıb ve Mustafa Yumlu, milli arada takıma katılacak.

DHA