Denizlispor’u Kolombiyalı futbolcular sırtladı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da Kolombiyalı futbolcular, skora yaptığı katkıyla dikkat çekti. Süper Lig’de 26 gol atan yeşil-siyahlı ekip, bunların 10’unu Rodallega ve Estupinan’ın ayağından buldu. Ege temsilcisinden sezonun en golcü ismi Hugo Rodallega oldu.

Kolombiyalı forvet, çıktığı maçlarda 6 kez gol sevinci yaşadı. Rodallega’nın vatandaşı Oscar Estupinan da 4 golle ikinci sırada yer aldı. Denizlispor, ligde attığı 26 golün 10’unu Kolombiyalı futbolcularının ayağından bulmuş oldu.



