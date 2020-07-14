Denizlispor, 4 maçta 3 yenilgi ve 1 beraberlik alınca Bülent Uygun ile yolları ayırdı. Levent Kartop yönetimindeki ilk karşılaşmada ise Başakşehir’e boyun eğdi. Ateş hattına iyice yaklaşan Horoz için tehlike çanları iyiden iyiye çalmaya başlamışken, Traboznspor karşısında hayati bir galibiyet alındı. Karşısında şampiyonluk için mutlak kazanması gereken ve üstelik henüz 14. dakikada öne geçmiş bir rakip olmasına rağmen Denizlispor inanılmaz bir mücadele sergiledi. Tüm futbolcular ellerinden geleni yaptı.

Ateş hattıyla fark 3

Horoz, önce Sacko ile eşitliği sağladı ardından Estupinan’ın golüyle 2-1 öne geçti. Yeşil- Siyahlılar, Trabzonspor’un bunaltan baskısına aynı dirençle karşılık vererek sezonun belki de en kritik galibiyetini elde etti. Haftaya düşme hattının 1 puan önünde giren Levent Kartop’un öğrencileri, farkı 3 puana çıkarttı.