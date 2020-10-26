Yukatel Denizlispor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Yavuz Cinkaya, Beşiktaş maçının ardından sert açıklamalar yaptı. Yavuz Cinkaya, hakem Alper Ulusoy'un VAR incelemesine rağmen penaltılarını vermediğini ifade ederken uzatmayı da erken bitirdiğini söyledi.

Yavuz Cinkaya, "Hakem hatalarına kurban gittik! Her şey göz önündeydi! Verilmeyen penaltı, 7 dakikalık uzatmayı 2 dakika önce bitirdiler. Hakem VAR'a gitmesine rağmen penaltıyı vermemesi aklımızın ucuna gelmiyordu. Böyle saçmalık olmaz" ifadelerini kullandı

Cinkaya son olarak, "Anadolu kulübüyüz diye hakkımızın yenilmesi gücümüze gidiyor. Ayağına basıyor, VAR incelemesine rağmen vermiyor. Biz adalet istiyoruz, objektif olmalarını istiyoruz" şeklinde konuştu