Denizlispor'dan sürpriz Tonia Tisdell kararı

Denizlispor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 19:16
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Denizlispor'dan sürpriz Tonia Tisdell kararı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da, daha önce takımda kalacağı açıklanan orta saha oyuncusu Tonia Tisdell ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Antalya kampına götürülen Liberyalı futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından vedalaşıldı. Teknik direktör Yücel İldiz, Tisdell'in yanı sıra, Cenk, Mehmet Taş ve Cihan'ın da takımdan gittiğini hatırlatarak, "Muhammet Himmet ise bizimle devam edecek" dedi.

Dış transferde ise çalışmaların sürdüğü bilgisini veren İldiz, "Bir kanat oyuncusu alıp transfer çalışmalarımızı tamamlayacağız" diye konuştu. 

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