9 yıl aradan sonra Süper Lig’e geri dönen Denizlispor, transferde net adımlar atmaya devam ediyor. Transfer döneminde Trabzonspor’dan golcü Hugo Rodallega, Demir Grup Sivasspor’dan kaleci Tolgahan Acar, Kayserispor’dan sağ bek Tiago Lopes ve stoper Cristian Sapunaru’yu renklerine dahil eden ligin yeni ekibi, Yiğidolar’ın başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’a kanca attı.

FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre Horozlar, Sivasspor’a 24 yaşındaki futbolcu için resmi teklifi gönderdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Mert Hakan için Sivasspor’un 2 milyon TL istediği öğrenildi. Bu rakamı aşağı çekmek isteyen Denizlispor’un ise Mert Hakan’ı kadrosuna katmak adına pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Westerlo da istiyor

Mert Hakan Yandaş için Türk iş insanı Oktay Ercan’ın sahibi olduğu Westerlo Kulübü’nün de devrede olduğu öğrenildi. Son olarak Galatasaray’dan Recep Gül’ü renklerine bağlayan Belçika ekibinin, Sivassporlu orta saha oyuncusu için de devrede olduğu bildirildi.