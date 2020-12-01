Denizlispor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili ilginç bir paylaşım geldi. Pazar akşamı kendi sahasında Sarı Lacivertliler'i ağırlayacak olan Yeşil Siyahlılar, 2005/2006 sezonunun son haftasında oynanan ve 1-1'lik skorla Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaybetmesine sebep olan maçın görüntülerini paylaştı. O günkü maçta Mustafa Keçeli Denizlispor'u 1-0 öne geçiren golü atmış, 89'da ise Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye beraberliği getirmişti. Taraftar olayları nedeniyle sürekli kesilen ve tam 16 dakika uzayan maç tarihe geçmesinin yanında Fenerbahçelilerin de büyük tepkisini çekmişti. Hakem Selçuk Dereli de maçı devam ettirdiği için yoğun eleştiriye maruz kalmıştı.

Mini yorum / Hakan Ateşler

Ortamı gerecek!

Denizlispor nedeni anlaşılmaz bir şekilde bu paylaşımla Fenerbahçe'nin damarına basıyor. Türkiye'de başkasının acısı üzerinden sevinç, başarısızlığı üzerinden mutluluk sıklıkla gördüğümüz bir olaydır. Denizlispor yönetimi bu paylaşımla tabii ki bir süre adından söz ettirecek, belki Galatasaraylıların tebessüm etmesine vesile olacaktır. Maalesef maç öncesi de ortam hiçbir şey yokken gerilecektir. Bu maçtan 2 sene önce yine Denizli'de oynanan maçı Fenerbahçe 4-0 kazanmış ve Denizli'de şampiyon olmuştu...







