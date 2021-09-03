Kadrosunun dağılması sonrası lige genç oyuncularla başlayıp 3'te 0 yapan, sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada yeni takviyeleriyle teknik direktör Serhat Gülpınar yönetiminde Afyonkarahisar'da kamp yapan Denizlispor 'da transfer çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi.

Kanat bölgesi için Altay forması giyen Ziya Alkurt ile bir süredir temas halinde olan Denizlispor'un eski futbolcusuyla mali şartlarda uzlaşamadığı kaydedildi. Önce 13 milyon TL tutarındaki yasağı kaldıran, yaptığı transferler için yaklaşık 14 milyon TL harcama yapacağı ifade edilen yeşil-siyahlıların, transfer döneminin sonunda fırsat transferi kolladığı belirtildi.