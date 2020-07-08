Denizlispor’da Yücel İldiz sesleri

Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan, Başakşehir’e de yenilerek düşme korkusunu iyice hissetmeye başlayan Denizlispor, hoca arayışlarına hız verdi. Dün akşamki maça Levent Kartop yönetiminde çıkan Yeşil- Siyahlılar’da takımın 9 yıllık Süper Lig özlemine son veren ve sezona başlanan isim olan Yücel İldiz yeniden gündemde. Tecrübeli hocayla bu konuda çalışmalar yapılacak.