Denizlispor’da Yücel İldiz sesleri
Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan, Başakşehir’e de yenilerek düşme korkusunu iyice hissetmeye başlayan Denizlispor, hoca arayışlarına hız verdi. Dün akşamki maça Levent Kartop yönetiminde çıkan Yeşil- Siyahlılar’da takımın 9 yıllık Süper Lig özlemine son veren ve sezona başlanan isim olan Yücel İldiz yeniden gündemde.
Ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan, Başakşehir’e de yenilerek düşme korkusunu iyice hissetmeye başlayan Denizlispor, hoca arayışlarına hız verdi. Dün akşamki maça Levent Kartop yönetiminde çıkan Yeşil- Siyahlılar’da takımın 9 yıllık Süper Lig özlemine son veren ve sezona başlanan isim olan Yücel İldiz yeniden gündemde. Tecrübeli hocayla bu konuda çalışmalar yapılacak.