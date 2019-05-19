Spor Toto Süper Lig'e 9 yıl sonra geri dönen Abalı Denizlispor'da yeni sezonun planlaması da hafta içinde başlayacak. Ali Çetin başkanlığındaki yönetim kurulu ilk olarak teknik direktör Yücel İldiz'le görüşecek. Kariyerinde Karabükspor ve Malatyaspor'un ardından Denizlispor'u da Süper Lig'e çıkaran tecrübeli teknik adamla yola devam etmeye sıcak bakan Ali Çetin, vakit kaybetmeden transfer görüşmelerine de start verecek. Önce iç transferi bitirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Çetin, daha sonra dış transfere yöneleceklerini açıkladı.

Süper Lig için 70 milyon TL bütçe ayıracaklarını anlatan Başkan Çetin, "Daha önce 60 milyon TL olan transfer bütçesini 70 milyon TL'ye çıkardık. Ayıracağımız rakam 100 olsun diyenler oldu ancak bütçemiz kısıtlı. Pahada hafif ama kaliteli oyuncuları Denizlispor'a kazandıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Teknik direktör Yücel İldiz ve futbolcu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Çoğu takımda kalacak. İskeleti bozmayacağız. Ama gitmek isteyen olursa da yollarımızı ayıracağız. Hedefimizi Süper Lig'de ilk 5 olarak belirledik. Kuracağımız takımla bu hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.