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Denizlispor'da Yalçın Koşukavak, Oğuz Yılmaz'ın affını istedi

Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Denizlispor, Ankaragücü'ne ise 2-1'lik skorla mağlup oldu. Başarılı teknik adamın, savunmadaki alternatifsizlikten dolayı kendisinden önce kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın takıma dönmesini talep ettiği öğrenildi.

29 Aralık 2020, Salı 15:45 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Yalçın Koşukavak, Oğuz Yılmaz'ın affını istedi

Sezon başında büyük takımlarla da adı anılan 27 yaşındaki stoper, Denizlispor ile 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Denizlispor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda alacaklarını isteyen Oğuz'u kadro dışı bırakırken, Subotic ise ağrıları nedeniyle son 4 maçta forma giyemedi. Koşukavak'ın elinde stoper olarak sadece Mustafa Yumlu ve Fabiano Leismann var. 

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