Denizlispor'da Yalçın Koşukavak, Oğuz Yılmaz'ın affını istedi
Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk 2 lig maçını kazanan Denizlispor, Ankaragücü'ne ise 2-1'lik skorla mağlup oldu. Başarılı teknik adamın, savunmadaki alternatifsizlikten dolayı kendisinden önce kadro dışı bırakılan Oğuz Yılmaz'ın takıma dönmesini talep ettiği öğrenildi.
Sezon başında büyük takımlarla da adı anılan 27 yaşındaki stoper, Denizlispor ile 3 yıllık yeni kontrat imzalamıştı. Denizlispor Yönetimi, geçtiğimiz haftalarda alacaklarını isteyen Oğuz'u kadro dışı bırakırken, Subotic ise ağrıları nedeniyle son 4 maçta forma giyemedi. Koşukavak'ın elinde stoper olarak sadece Mustafa Yumlu ve Fabiano Leismann var.