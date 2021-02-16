Yenilen golün ardından sistem değişikliği yapan ve 4’lü defansa geçen Denizlispor, bu maçta da sahadan puansız ayrıldı. Hakan Kutlu, maçın ardından ilk yarıda rakibe pozisyon vermediklerini, 2-3 gol fırsatından yararlanamadıklarını söyledi. Yedikleri ilk golde Lopes’in itildiğini belirterek VAR hakemlerine tepki gösteren Kutlu, “VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. VAR’ı Türkiye’den kaldıralım. Bütün takımlar VAR’dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar” dedi.



