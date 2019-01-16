Daha önce Cenk Güvenç, Mehmet Taş ve Cihan Özkaymak'la yollarını ayıran, Muhammet Himmet'le ise vedaya hazırlanan yeşil-siyahlılarda Tisdell'in Antalya kampında Teknik Direktör Yücel İldiz'in gözüne girdiği öğrenildi.

Sezon başında Ankaragücü'nde transfer edilen 26 yaşındaki Liberyalı futbolcu, ligde 10 maça çıktı. Sadece 1 müsabakada ilk 11'de görev alan Tisdell, toplam 179 dakika sahada kalıp gol atamadı. Dış transferde ise kanat arayışlarını sürdüren Ege ekibinin 3 oyuncuyla temas halinde olduğu, 1 hafta içinde transferi şekillendireceği vurgulandı. Denizlispor, Balıkesirsporlu Sedat ve Yeni Malatyasporlu Pereira transferlerinden ise vazgeçmişti.

DHA



