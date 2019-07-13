Denizlispor'da yönetim, 25 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaştı. Denizlispor'un ilerleyen günlerde futbolcuyu kente getirerek resmi sözleşmeye imza attırması bekleniyor. Mısır kulüplerinden Zamalek ile sözleşmesi sona eren Kahraba, kariyerinde 192 maça çıkıp 66 gol, 33 asistle oynadı. Kahraba geçen sezon Zamalek formasıyla 29 maçta 11 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Denizlispor, kendisi ve kulübüyle prensipte anlaştığı Leeds United'ın geçen sezon Ankaragücü'nde forma giyen Malili forveti Hadi Sacko'ya da imza attırmaya çalışıyor. Transferde şimdiye kadar Trabzonspor'dan golcü Rodallega, Akhisarspor'dan stoper Mustafa Yumlu, Kayserispor'dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru ve Sivasspor'dan kaleci Tolgahan'ı kadrosuna katan Denizlispor'un dün 1 yıllığına kiraladığı Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk, takımının Afyonkarahisar'daki kampına katıldı. Sedat, yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı.

AISSATI'DE MUTLU SON

Yeşil-siyahlıların iç transferde uzun süredir görüşme halinde olduğu İsmail Aissati'yle yeniden el sıkıştığı öğrenildi. Geçen sezon 33 maçta 3 gol, 8 asistle oynayıp 1'inci Lig'deki şampiyonluğa büyük katkı yapan Fas asıllı Hollandalı orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde kampa katılacağı belirtildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)