Denizlispor'da savunma oyuncuları hücumda da aktif

Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza atarken, savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağladı.

25 Mart 2020, Çarşamba 12:09 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da savunma oyuncuları hücumda da aktif

Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza attı. Deneyimli oyuncu performansıyla dikkat çekerken taraftarların da sevgisini kazandı.

Savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağlayan isimlerin başında geldi

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