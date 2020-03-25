Denizlispor'da savunma oyuncuları hücumda da aktif
Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza atarken, savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağladı.
Denizlispor, bu sezon gol yollarında savunmasından da önemli katkı aldı. Defansın göbeğinde oynayan Mustafa Yumlu 3 golün altına imza attı. Deneyimli oyuncu performansıyla dikkat çekerken taraftarların da sevgisini kazandı.
Savunmanın sağında görev yapan Zeki Yavru da 3 asist yaparak skora katkı sağlayan isimlerin başında geldi