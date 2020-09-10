Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende Sakıb Aytaç ile 1, Özer Özdemir ile 4 yıllık mukavele yapıldı. Törene, başkan yardımcıları Kaan Şanlıkan, Nevzat Yakı ve sportif direkötör Burak Özsaraç da katıldı. İmza töreninde konuşan başkan yardımcısı Şanlıkan, "Özer, U21 Milli Takım'ın sağ beki. Transferi için çok uğraş verdik. Kendisiyle 4 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah A Milli Takım'a da yükselir. Sakıb Aytaç da 9 sezon önce Denizlispor'da forma giymişti. Hem sol hem de sağ bek mevkilerimiz emin ellerde. Transfer sürecinde çok emek harcadık. İnşallah her ikisi de çok iyi performanslar gösterir" dedi.

9 YIL SONRA DÖNDÜ

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferlerinden Sakıb Aytaç, Denizlispor formasını yeniden giyeceği için mutlu olduğunu belirtti. Deneyimli oyuncu, "Daha önce de Denizlispor'da görev yaptım. O dönem daha genç ve tecrübesizdim. 9 yıl sonra yeniden buraya gelmek nasip oldu. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Daha olgun ve tecrübeliyim. Transferimde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok çalışarak kulübün hedeflerine ulaşacağız" diye konuştu.

TRANSFER MÜJDESİ

Özer Özdemir ise "Denizlispor'a gelmeyi çok istedim. Transfer sürecinde yöneticilerimizin çok gayreti oldu. İnşallah iyi yerlere geliriz. Hedefimiz çok daha iyi yerlere gelmek" şeklinde konuştu.

Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç ise yeni transferlerin takıma katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, “İlk etapta 2 transfer daha yapacağız. Bir orta saha ve bir de kanat mevkisine oyuncu almak için çalışıyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bir stoperimiz de yolda" dedi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)