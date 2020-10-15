Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında pazartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Verilen arada Fraport Tav Antalyaspor'la hazırlık maçı yapan yeşil-siyahlılarda, sakatlanan Sakıb Aytaç ve Özgür Çek'in 4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Çekilen MR sonucunda Sakıb Aytaç’ın sağ üst, Özgür Çek’in ise sol arka adalesinde yırtık tespit edildi. Önceki İttifak Holding Konyaspor maçında kasığından sakatlanan Brezilyalı savunmacı Fabiano Leismann’ın da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)