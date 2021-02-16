Denizli Atatürk Stadı'nda cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak mücadelede cezalı duruma düşen Lopes'den yararlanamayacak Denizlispor'da Recep, Sacko ve Tusha'nın iyileşmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. Kritik 90 dakika öncesi Denizlispor 24 maçta topladığı 18 puanla kurtuluş hattının 7 puan gerisinde 21'inci sırada yer alırken, 23 haftada 20 puan alan Gençlerbirliği ise 19'uncu basamakta yer alıyor.

DHA