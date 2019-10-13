Denizlispor’da Rodallega şoku

Denizlispor’un yıldız golcüsü Hugo Rodallega, milli ara öncesinde Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynanan mücadelede sakatlanmıştı. Kolombiyalı futbolcudan kötü haber ise dün geldi.

34 yaşındaki santrforun, yapılan kontrollerden sonucunda dizindeki sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Rodallega’nın sahalara geri dönüşünün sağlık ekibinin vereceği rapora göre 1.5 aya kadar da uzama ihtimali bulunuyor. Bu doğrultuda yıldız futbolcu, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında forma giyemeyecek.

Bu durum teknik direktörlük görevine yeni gelen Mehmet Özdilek’in moralini bir hayli bozdu. Kolombiyalı oyuncu, bu sezon 7 maçta 2 gol atsa da Horozlar’ın en büyük hücum kozlarından biriydi.