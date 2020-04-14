Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu formunu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.

Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı. Sezon başında Trabzonspor’dan Yukatel Denizlispor’a transfer olan, daha önce de Akhisar forması giyen Rodallega, “Akhisar’da oynadığım için Ege’yi iyi biliyorum ve burada çok mutluyum. Kariyerime Denizli’de devam edebilirim” ifadelerini kullandı.



