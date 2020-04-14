Denizlispor'da Rodallega kalıyor

Yukatel Denizlispor’un forveti Hugo Rodallega, koronavirüs salgını nedeniyle verilen arada çalışmalarını evinin bahçesinde sürdürüyor.

14 Nisan 2020, Salı 08:07 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Rodallega kalıyor

Antrenmanlarını aksatmayan Kolombiyalı futbolcu formunu korumaya çalışırken, yaptığı egzersizleri de takipçileriyle paylaştı.

Liglerin başlamasıyla sahalara güçlü bir şekilde dönmek istediğini ifade eden deneyimli golcü, bu sezon 23 Süper Lig maçına çıkıp 6 kez fileleri sarstı. Sezon başında Trabzonspor’dan Yukatel Denizlispor’a transfer olan, daha önce de Akhisar forması giyen Rodallega, “Akhisar’da oynadığım için Ege’yi iyi biliyorum ve burada çok mutluyum. Kariyerime Denizli’de devam edebilirim” ifadelerini kullandı.


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