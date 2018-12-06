Denizlispor’da Passolig Kart atağı

Spor Toto 1.Lig’in geride bıraktığımız 14 haftasındaki performansı ile ligin 2.sırasında yer alan Denizli son haftalardaki seyirci desteği ve Passolig Kart satışları ile dikkat çekiyor.

13.haftada ev sahibi olduğu Giresunspor maçında 10 bine yakın sporseverin tribünlerde destek verdiği Denizlispor, Passolig Kart adetlerinde 30 bine yaklaştı.

Sene başında Denizlispor logolu kart sahibi taraftar sayısı 16.434 iken bugün 30 binlere yaklaşmış durumda. Dünkü kart satış verilerine göre, Süper Lig ve 1.Lig takımları arasında yeni kart satışında ilk sırada Denizlispor yer aldı. 424 kişi Denizlispor Passolig Kart satın alarak takımlarına destek verdi.