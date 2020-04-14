Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor’da devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu. Ocak ayında Kasımpaşa’dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor’dan Ogenyi Onazi ile Bodrumspor’dan Muhammed Özkal’ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu.

Tecrübeli futbolcuyu, 6 maçta 259 dakika görev alan Onazi takip etti. Nijeryalı orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

DHA