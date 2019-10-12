Denizlispor’da Özdilek dönemi

Teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor, yeni hocasını buldu. Yeşil- Siyahlılar, takımın başına sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek’i getirdi.

12 Ekim 2019, Cumartesi 06:01
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Denizlispor’da Özdilek dönemi

Teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran Denizlispor, yeni hocasını buldu. Yeşil- Siyahlılar, takımın başına sezon sonuna kadar tecrübeli teknik adam Mehmet Özdilek’i getirdi.

Başarılı çalıştırıcı ile İstanbul’da görüşen Denizlispor yöneticileri, pazarlıklarda mutlu sona ulaştı. Horozlar’ın resmi sitesinden yapılan açıklamada da, “Mehmet Özdilek, yarın (bugün) Altınordu ile yapılacak hazırlık maçından önce Haluk Ulusoy Tesisleri’ne gelerek, saat 14.00’te resmi sözleşme imzalayacak.

Sözleşme süresi de sezon sonuna kadar olacak” denildi. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u çalıştırmıştı.

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