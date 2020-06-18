Denizlispor’da Onazi şoku

Karşılaşmada arka adalesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi.

Çekilen MR sonucunda sakatlığı ciddi olan Onazi’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yeşil-Siyahlılar’da Onazi’nin yanı sıra topuğundaki ezilme nedeniyle Sivasspor’a karşı forma giyemeyen Recep Niyaz ile bağırsak ameliyatı olan Isaac Sackey’in de tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Beşiktaş müsabakasında oynamalarının zor olduğu bildirildi