Denizlispor’da Onazi şoku

Demir Grup Sivasspor’a 1-0 kaybeden Yukatel Denizlispor, cumartesi günü evinde oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi Ogenyi Onazi’nin sakatlığı ile sarsıldı.

18 Haziran 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Denizlispor’da Onazi şoku

Karşılaşmada arka adalesinde sakatlanan Nijeryalı oyuncuda yırtık tespit edildi.

Çekilen MR sonucunda sakatlığı ciddi olan Onazi’nin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Yeşil-Siyahlılar’da Onazi’nin yanı sıra topuğundaki ezilme nedeniyle Sivasspor’a karşı forma giyemeyen Recep Niyaz ile bağırsak ameliyatı olan Isaac Sackey’in de tedavilerinin sürdüğü ifade edildi. Takımdan ayrı çalışan iki oyuncunun Beşiktaş müsabakasında oynamalarının zor olduğu bildirildi

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