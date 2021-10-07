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Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu gol yükünü çekiyor

TFF 1. Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdüren Denizlispor'da forvet Ömer Şişmanoğlu, performansıyla göz doldurdu.

07 Ekim 2021, Perşembe 13:54 Son Güncelleme:
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Denizlispor'da Ömer Şişmanoğlu gol yükünü çekiyor

Deneyimli santrfor geride kalan 8 haftada 5 karşılaşmada forma giyip 4 gol atma başarısı gösterdi. Yeşil-siyahlı ekibin sezon başladıktan sonra kadroya kattığı Ömer Şişmanoğlu, sergilediği oyunla dikkat çekti. Kariyerinde Beşiktaş , Konyaspor , Kayserispor, Antalyaspor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, BŞB Erzurumspor gibi Süper Lig kulüplerinde boy gösteren 32 yaşındaki golcü, bu sezon 1. Lig'e fırtına gibi başladı. 

Ege ekibiyle birlikte 5 maçta görev yapan başarılı futbolcu, 4 gol atarak yıldızlaştı. Toplam 394 dakika sahada kalan Ömer Şişmanoğlu, 99 dakikada 1 gol istatistiği yakaladı. Ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunup, 15'inci sırada yer alan Denizlispor 'da atılan 7 golün 4'ünü kaydeden Ömer Şişmanoğlu, bu süreçte takımının gol yükünü çekti. Golleriyle taraftarların sevgisini kazanan tecrübeli yıldız, yönetim ve teknik heyeti de memnun etti.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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