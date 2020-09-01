Rodallega’yla sözleşme yenileyen Horozlar, forvete ses getirecek bir ismi kazandırma peşinde...Yeşil-Siyahlılar, Everton’dan ayrılan Niasse’yi renklerine bağlamak için harekete geçti. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon Euro ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi. Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki’nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013- 2014 sezonunda Akhisarspor’da forma giymiş 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yapmıştı.

17.9 milyona gitmişti

Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova’nın yolunu tuttu. Başarılı performansını Rusya’da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon Euro bedelle Everton’a transfer oldu. Everton’da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City’de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton’da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı. Niasse’nin adı Beşiktaş’la da ciddi şekilde geçiyordu.

Kaleci de geliyor

Denizlispor, transfer listesindeki İngiltere Championship ekiplerinden Nottingham Forest’ta forma giyen Romanyalı kaleci Costel Pantilimon’la da anlaşma sağladı. Geçen sezonu Güney Kıbrıs Ligi takımlarından Omonoia Lefkoşa’da kiralık olarak geçiren Rumen file bekçisinin kısa süre içinde kente gelip resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi.